Na první cestu mimo Prahu se divadlo S+H vydalo právě do Berouna na Plzeňku, aby zde potěšilo na tři stovky návštěvníků. A spokojené děti odměnily všechny účinkující opravdu srdečným potleskem.

/FOTOGALERIE/ Plánované dětské představení pražského divadla S+H se muselo kvůli covidu několikrát přeložit. Vše konečně klaplo v neděli 26. září hodinu před polednem, kdy se opona na berounské Plzeňce rozhrnula a děti na pódiu spatřily nejen Máničku se psem Žerykem, ale také Hurvínka a Spejbla. A to vše v představení Hurvínkova cesta do Tramtárie.

