Do Berouna míří skulptura Love Hate, v České republice bude poprvé

Umělecké dílo mezinárodního významu míří do Berouna. Skulptura Love Hate přijede do města již brzy, veřejnosti se ukáže 27. září v 17 hodin na prostranství před budovou radnice. „Umělecké dílo v letošním roce putovalo po mnoha významných evropských metropolích,“ uvedli představitelé berounské radnice. V září přijede umělecké dílo poprvé do České republiky. „Beroun má tu čest, že bude instalována právě na Husově náměstí,“ uvedlo vedení radnice.

Skulptura Love Hate. | Foto: Mattew Wells

Město Beroun se tak přidá k ostatním evropským městům; skulptura má pomáhat šířit politické prohlášení, kdy jde o symbol pro sjednocenou, mírumilovnou a svobodnou Evropu. Socha z písmen proti sobě staví lásku a nenávist. Z jedné strany si totiž přečtete nápis Love, ze druhé Hate. Dílo v minulosti bylo nainstalované například před Brandenburskou bránou v Berlíně, v Mnichově, před Císařským palácem v Goslaru, před sídlem Evropské unie v Bruselu a ve francouzském Arcachonu.

Autor: Jakub Šťástka