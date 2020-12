S argumentem, že jde přece o muzea v přírodě, kam je žádoucí lidi „vytáhnout“, stejně jako s důrazem na fakt, že skanzeny nejsou zase navštěvované tolik, aby se tam občané shlukovali ve větších počtech, Jakob neuspěl. Stejně jako s tou částí svého podání, která požadovala uvolnění pro vybrané výstavy v Galerii Středočeského kraje neboli GASK v Kutné Hoře či Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Od ministerstva zdravotnictví dostal zamítavou odpověď. Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Jan Marounek v ní vysvětlil, že v žádosti nebyl doložen státní zájem pro konání akce. Dalším důvodem pro zamítnutí byl podle vyjádření ministerstva fakt, že výjimku lze udělit pouze konkrétně termínovaným akcím. To, že mají aktuálně připravené vánoční výstavy, jež mají časové omezení, zjevně nestačilo.

K poslání žádosti Jakoba ponouklo, že několik výjimek se stanovením konkrétních opatření, jejichž dodržování musí organizátoři zajistit, bylo skutečně uděleno. Vedle hitů výstavní sezony v Praze ¬– expozice Sluneční králové, představující v Národním muzeu egyptskou kulturu, a přiblížení Rembrandta, což v Paláci Kinských nabídla Národní galerie, za něž osobně orodoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) – uspěla třeba výstava Západočeské galerie o Plzeňské madoně.

Další výjimky obdržely ještě mezinárodní filatelistická výstava rovněž v Národním muzeu a připomínka 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského v Jízdárně Pražského hradu. I ty však nyní mají utrum: přechodem do 5. stupně protiepidemického systému PES od neděle podle informací ministerstva kultury platnost výjimek končí. I kdyby tak žádost pro zmírnění pravidel také pro vybrané středočeské expozice byla úspěšná, nejspíš by to stejně bylo jen na svátky.

‼️ Od neděle 27.12. 2020, kdy celá Česká republika přechází do 5. stupně PES, přestanou platit výjimky pro 5 výstav, které mohly být dosud otevřené. I tyto výstavy tak budou pro veřejnost zavřené. — Ministerstvo kultury (@MinKultury) December 23, 2020

Radní Jakob tedy příznivce středočeské kultury odkazuje na on-line aktivity středočeských muzeí a galerií, z nichž mnohé nabízejí přes internet prohlídku nejen vánočních výstav, ale přibližují i své sbírky. Více napoví nejen webové stránky jednotlivých institucí a jejich prezentace na sociálních sítích, ale kompletnější přehled může poskytnout web www.kreativnistrednicechy.cz.