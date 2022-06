Letos to bude už poosmé, co si Berounští mohou přijít užít jednodenní setkání v netradičních a komorních prostorách. Organizátoři slibují odpoledne plné hudby a dobrého vegetariánského jídla.

„Od začátku festivalu jsme se snažili dát prostor místním kapelám i známějším jménům. Letos přijali pozvání například místní No Heroes, kteří aktuálně bodovali v hitparádě rádia Frekvence 1 se svým singlem Out of Space. Dále se představí Krajina Ró s frontmanem Michalem Němcem z Jablkoně, jejíž hudba je plná písničkové křehkosti, bluesrockové dynamiky a místy i punkové drzosti,“ uvedla organizátorka festivalu a provozní kavárny Radka Kovářová.

Festivalovou nabídku nelze v létě stihnout úplně celou. Nutno vybírat!

Jako další vystoupí kapela Hm…, která svou výbornou hudební show nikdy nezklame. Návštěvníci se také mohou těšit na nadčasové sólové vystoupení slovenské zpěvačky Katarzie. Organizátoři mysleli i na nejmenší, kterým festival nabídne představení Divadla Cirkus Žebřík nebo tvořivé dílny.

Kavárna Jiná káva je tréninkovým pracovištěm pro lidi s duševním onemocněním, kteří potřebují obnovit či prohloubit sociální a pracovní dovednosti. „Naši klienti se podílejí na chodu kavárny od úklidu přes práci v kuchyni nebo přípravně až po obsluhu. Od roku 2008, kdy kavárna vznikla, prošlo tréninkem už 120 lidí. Kavárna je provozována neziskovou organizací Lomikámen, jež lidem s duševním onemocněním poskytuje podporu ve většině oblastí běžného života tak, aby mohli nadále zůstat v běžném prostředí,“ doplnila Kovářová.