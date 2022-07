Hlavní změnou je, že se Piknik odehraje v areálu blízko hřiště pro plážový volejbal. Místo má poskytnout festivalu příjemnější prostředí. „Loňský ročník jsme správně a záměrně nazvali nultý, protože jsme si chtěli vše nejdříve takříkajíc osahat a na to, co se povedlo, navázat anebo přistoupit k některým změnám. Z loňské zkušenosti, kdy trochu sprchlo, jsme se rozhodli divákům zajistit zastřešení, a právě tato zadní část kempu nám umožní to, že tam můžeme postavit velký stan,“ říká hlavní organizátor festivalu Jan Berdych.