„Festival se postupně rozvíjel až do dnešní podoby. Trochu nás přibrzdil covid, ale i tak se nám podařilo jej každý rok uspořádat. Kvůli většímu rozestupu lidí jsme tehdy změnili místo konání, a sice namísto školní zahrady se Pohoda přestěhovala do areálu sportovního oddílu Slavoj,“ připomíná Kubovčiak.

Loutkové představení i lví tanec

V pátek 20. května se návštěvníci mohou mimo jiné těšit například na Lenku Dusilovu, která vystoupí v rámci velkého klubového tanečního večera. Sobotní část odstartuje v 10 hodin dětským dnem, jenž i nadále zůstává středobodem celé akce. Na tuto část je vstup dobrovolný a na místě bude například skákací hrad nebo čtyřkolky. Děti se tu budou moci projet na koni či plnit zábavné úkoly. Dále na ně čeká loutkové představení a ukázka lvího tance, založeného na prvcích bojového umění.

„Den pro děti je organizován naší základní a mateřskou školou a turistickým oddílem Šlápoty. Dětská část končí v 15 hodin. Posléze na ni navazuje hudební program, který už za ta léta přivítal řadu známých, ale i začínajících interpretů. Letos je určitě největší hvězdou Vypsaná fixa. V neděli zase mohou lidé strávit dopoledne u tradiční dechovky. Ta zahraje na prostranství u restaurace Slavoj,“ doplnil pořadatel.

Měl by změnit tvář?

Dušan Kubovčiak se rozhodl, že se s ukončením svého mandátu starosty vzdá také organizace festivalu.

„Jedná se o obecní akci. Do určité doby jsem říkal, že to mám jako koníček, a to i zejména kvůli úžasným lidem kolem mě. Časy se ale mění a myslím si tak, že se má končit na vrcholu. V letošních volbách již nebudu kandidovat,“ uvedl starosta.

Zatím se tedy ještě neví, kdo by mohl být jeho nástupcem a může se stát, že letošní ročník festivalu bude tím úplně posledním. Starosta si nicméně přeje, že pokud by měl festival pokračovat, do budoucna by měl změnit svou tvář.

„Osecká pohoda má své příznivce, ale zároveň své kritiky, tak už to bývá. Přál bych si, aby se festival jmenoval jinak a hezké by bylo, kdyby se pořádal samostatně za podpory obce. Samotný dětský den s lidmi, kteří se o něj starají, bude i nadále pokračovat na vysoké úrovni, protože to dělají s velkým srdcem,“ uzavřel Kubovčiak.