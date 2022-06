Hrady CZ nabídnou fanouškům to nejlepší ze současné české a slovenské hudební scény v čele s kapelami Rybičky 48 a Chinaski. Návštěvníci sedmnáctého ročníku se budou moci dále těšit na kapely Divokej Bill, Mig 21 nebo Mirai či interprety Tomáše Kluse, Pokáče, Annu K. a další kapely a hudebníky.

Program všech zastávek festivalu je stejný, jen na Veveří místo kapely Mig 21 exkluzivně vystoupí zpěvák David Koller. V průběhu léta budou moci fanoušci festivalu po celé republice dále zhlédnout koncerty takových kapel a interpretů, jako jsou Vypsaná fixa, Xindl X, Trautenberk, Visací zámek, UDG, Botox či Realita. Festivalové koncerty se odehrají vždy pod širým nebem na loukách v blízkosti hradů.

Festival odstartuje o víkendu 15. a 16. července tradičně na hradě Točníku a dále se každý následující víkend postupně představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a své putování uzavře 2. a 3. září na Bezdězu. V ceně sobotního lístku na festival je vždy vstup na místní hrad zdarma.

Chybět nebude oblíbený páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Součástí areálů bude také sportovní hřiště pro děti, aby si hudební atmosféru spojenou s výletem na hradní památky mohly užít celé rodiny. Parterem festivalu je Národní památkový ústav.

„Jsme rádi, že můžeme letos návštěvníky opět přivítat jak v areálech festivalu, tak i v ojedinělém prostředí osmi hradů po celé České republice. Právě možnost spojení hudebního zážitku s návštěvou památek je to, co už sedmnáct let dělá festival Hrady CZ jedinečným,“ sdělil jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták.

Program na Točníku 15. a 16. července 2022



Pátek

15:20 - 16:00 Botox

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai



Sobota

11:20 - 12:00 Realita

12:30 - 13:30 Xindl X

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Chinaski

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Divokej Bill