„Osobně jsem chtěl tímto názvem naznačit rámec své tvorby. Jak všichni víme, káva je oblíbený životabudič a dodavatel energie a samozřejmě pomáhá proti spánku. Takže má tvorba probíhá tak, že když usnou dcery, rozložím si v kuchyni své malování a začínám tvořit. Často obraz dokončuji hluboko po půlnoci. Výsledek těchto mých ‚večerních dýchánků‘ lze nyní vidět na stěnách restaurace a v další části Jiné kávy,“ řekl malíř na úvod.

Tvorbou se Tomáš Petříček podle svých slov snaží vyjádřit niterné pocity pomocí konkrétních námětů a témat, jako jsou například zátiší, portrét nebo figura. Malíř už od roku 1997 dominantně používá žlutou a modrou barvu s použitím techniky akrylu na plátně. „Moje obrazy lze zařadit do neokubismu, respektive kubismu s přesahem do nové figurace. Velkou inspirací jsou pro mě František Kupka, Pablo Picasso a Emil Filla,“ dodal umělec.

Výstava, která je i prodejní, v Jiné kávě potrvá do pondělí 3. října.

Spisovatelský debut Mrouskétka

Další část úterního podvečera byla věnována Markétě Petříčkové, která představila svůj spisovatelský debut - knihu s názvem Mrouskétka. Kniha originálním humorem popisuje tajemství a lásku. Dílo je volně na sebe navazující trilogií.

První díl je příběhem o hledání sama sebe, o životě a vtazích na malé vsi, o velkém množství vypitého alkoholu či o tom, že člověk má věřit své intuici podpořené selským rozumem. Druhá část je povídková, která se vtipně věnuje rodině a životu na mateřské dovolené. Poslední částí se autorka pokusila proměnit ve svou oblíbenou postavu seriálu Sex ve městě spisovatelku Carrie Bradshaw. Místo sexu ve městě ale vznikl takoví sex na vesnici.

Kniha byla slavnostně pokřtěna a kmotrem se stal kolega autorky a ředitel Charity Beroun Petr Horák. „Pan Werich vždy říkal: Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl, tak má koukat aby byl tím, co je, a ne tím, co není, jak tomu v mnohých případech je. Myslím, že tento počin, který Markéta udělala, je přesně tím, že se stala tím, co je. Je naší kolegyní z charity, jež k nám donesla něco, skoro bych řekl, dříve nevídaného. Její humor je velmi osvěžující a vše se s ním zvládá snáze,“ řekl ke křtu Horák a popřál knize hodně spokojených čtenářů.

