/FOTOGALERIE/ V sále Kulturního domu U Bóny v Hýskově se v sobotu 25. března uskutečnil hasičský ples. O ples hýskovských dobrovolných hasičů byl velký zájem. Připraven byl bohatý program, skvělá kapela, která hrála to, co si tamní tanečníci přáli, ale především bohatá tombola, kde na necelé dvě stovky návštěvníků čekalo 470 cen. Hlavní cenou byla elektrická koloběžka.

Hasičský ples v Hýskově. | Foto: Foto: Pavel Paluska

Kulturní část plesu odstartovaly berounské mažoretky Hvězdičky. Jejich vystoupení přítomné doopravdy nažhavilo natolik, že kapela PHZS hned první písničkou přilákala na taneční parket nejeden taneční pár. Necelou hodinu před půlnocí čekalo na přítomné druhé překvapení. A to vystoupení dobrovolných hýskovských hasičů a jejich kamarádů v show, kde parodovali spoustu nejen českých, ale i zahraničních umělců.

Obecně prospěšná strašidla pobavila diváky v Broumech. Hned dvakrát

Vše začalo písničkou V mládí jsem se učil hasičem, přes písničku Čau lásko a několik hitů od ABBY, až po slavnou zvedačku z filmu Hříšný tanec. Výtěžek plesu se tamní hasiči rozhodli věnovat na rozvoj mladých hasičů - Racků.

Po celý večer si všichni užívali velice příjemnou zábavu a s blížící se druhou hodinou ranní se chystali ke svým domovům.

Kam na Berounsku na řízek? Ceny poledních menu se liší až o osmdesát korun

Chcete vědět, jak být letos na plese za hvězdu? Co si obléct a jak se chovat podle pravidel etikety? A především zjistit, kam vyrazit, aby to stálo za to? Dočtete se ve speciálu Deníku na www.denik.cz/special/plesova-sezona, ve kterém najdete všechny informace k letošní plesové sezoně.