Hořovický společenský dům včetně balkónů plně zaplnila více jak pětistovka návštěvníků. Koncert byl rozdělen dvacetiminutovou přestávku, kde si návštěvníci měli možnost zakoupit CD, DVD či plakát Václava Neckáře.

V době koncertu publikum dostalo vše, co si jen mohlo přát - starší songy jako My to spolu táhnem dál, či Podej mi ruku a projdem Václavák, nechyběly skladby Stín katedrál, Dr. Dam di dam, no a pak přišlo… Došlo na vánoční písně a koledy spolu s pěveckým sborem.

Celé více jak dvouhodinové vystoupení nemohlo v předvánočním čase skončit než písničkou Půlnoční, po které si Václav Neckář vysloužil potlesk vestoje všech přítomných. S hořovickým publikem se rozloučil písničkou Všechno je jenom jednou.