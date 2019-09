Hrnčířské trhy v Berouně: náměstím proudily o víkendu davy lidí

I když počasí nebylo, jak se říká, to pravé ořechové, Husovo náměstí v Berouně zaplavilo o víkendu 7. a 8. září několik desítek tisíc návštěvníků. Jak řekla starostka města Soňa Chalupová při vyhlašování tradiční soutěže hrnčířů, letos díky zamračenému počasí přijeli do Berouna na tradiční podzimní hrnčířské trhy pouze ti, kteří mají keramiku rádi a nakupují si ji, a ne ti, co pouze koukají a přijíždí jen a jen pro to, aby mohli říci, že také byli na berounských trzích.

I přesto po berounském náměstí a v přilehlých uličkách jako potok či menší řeka návštěvníci proudili neustále po celou sobotu i neděli. V rámci Dnů evropského dědictví byl k vidění v berounské obřadní síni také starostenský řetěz a byla k nahlédnutí městská kronika. Fronty se jako pokaždé tvořily u stánků s jídlem. Makrely na grilu či topinky přímo z talových kamen mizely obsluze přímo před očima. Velký zájem byl také o program, které připravilo Městské kulturní středisko v Berouně. A to nejen pro dospělé, ale také pro děti.

Autor: Redakce