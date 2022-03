Bezvadná pódiová chemie mezi oběma protagonisty u nich funguje jako skvělé podhoubí pro improvizační vtípky, jak tomu bylo například u prasklého „éčka“ na akustické kytaře. „To máme ale výborné techniky, co? To je jak u ‚efjedničky‘, bzzzt, bzzzt,“ imitoval formulový pit stop Rubáš, když se jejich produkční tým vrhnul do výměny struny. Mezitím, co se měnilo, si publikum mohlo vychutnat další skladbu z repertoáru kapely.

Muzeum keramiky oslavilo 7 let. Do expozice se jako replika vrátil vzácný džbán

Během koncertu sebemrskačské vtípky skvěle fungovaly. A když už to vstoupilo téměř na level absurdity, oba protagonisti se pustili do sebe nebo do publika, čímž otevřeli další dimenzi smíchu.

„Já jsem přišla trochu nalitá z práce. Budeme tancovat?“ oznámila později příchozí návštěvnice hlasitě do sálu zrovna v momentu, kdy hudba utichla. Scéna jako z nějaké komedie, která byla vodou na Vasilův nikoliv Rubáš, ale mlýn. Další vlna hlášek tak na sebe nenechala dlouho čekat.

Vasilův Rubáš představuje svérázné texty s punkovým nádechem předložené v rozdílných žánrech, které se trefně obouvají do různých oblastní lidské činnost či bytí. Jako tomu byla příkladně nadčasová folková skladba Bylo líp, která v Kotelně zazněla, jež náležitě odráží dnešní předraženou konzumní dobu.