K umocnění diváckých a posluchačských zážitků přispívá, že se hraje na staletém nádvoří skutečného hradu Karlštejn; místo tak už nemůže být autentičtější. A gotické zdi kolem představují nejen fantastické kulisy, ale není nadsázkou tvrdit, že vstupují přímo do děje. Vždyť se herci (a jsou to tváře známé z muzikálových pódií, filmů i televizích seriálů) objevují také na hradbách – a dokonce i v oknech památky!

Tahle představení mají tradici od roku 2016 – nicméně letos se na hradě hraje naposled před plánovanou rekonstrukcí. Zájemci, kteří by snad uvažovali o tom, že by mohli přijít na půl devátou večer a koupit si lístek, však mají smůlu. Nekoupí. A vstupenky nejsou k mání ani v předprodeji. Karlštejnský muzikál je zcela vyprodaný; až do zdejší derniéry 10. srpna. Jedinou naději zájemcům nabízí představení chystané na poslední srpnový pátek – avšak až v Litomyšli.