Platná hygienická opatření ministerstva zdravotnictví totiž od prvního září zakazují pořádání akcí, kde se počítá s návštěvností více než tisíce osob na jednom místě ve stejném čase. Podle organizátorů festivalu nelze na pěší zóně v Karlštejně zabezpečit, aby se lidé z jednotlivých části městyse v okamžiku probíhající akce vůbec nepotkali.

„V případě, že bychom Festival v ulicích pořádali, jednalo by se o obcházení opatření, což by znamenalo postih v řádech milionů korun. Vzhledem k plánovanému termínu 26. září, kdy se původně mělo konat tradiční Karlštejnské vinobraní, se nedá předem odhadnout, kolik návštěvníků by přijelo a riziko je tedy značné. V kombinaci s běžnými návštěvníky obce a hradu se však dá předpokládat, že by v jednom čase na pěší zóně mohlo být více než tisíc osob a nedalo by se rozlišit, kdo jde na hrad a kdo je na Festivalu v ulicích,“ vysvětlili organizátoři na webu.

Festival v ulicích, kdy pěší zóna v Karlštejně ožívá pouličními umělci a zábavou, by se měl uskutečnit na jaře příštího roku.