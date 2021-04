V současnosti spolupracuje s nakladatelstvími Baobab, Běží liška, Meander a Paseka. Navíc ve spolupráci s básníkem a autorem dětských knih Radkem Malým připravuje svojí novou knihu pro děti s názvem První sníh, která by měla vyjít letos na podzim.

K tvorbě a kreslení ji to táhlo již od malička a talent velmi pravděpodobně zdědila po své mamince. „Co si pamatuji, tak od mamky jsem měla v památníku vždycky ty nejkrásnější obrázky,“ vzpomíná. Když jí bylo jedenáct, začala chodit do základní umělecké školy. „Později z toho pak přirozeně vyplynulo, že bych se výtvarnictví ráda věnovala dál,“ vypráví.

„Už tehdy na mě měla velmi dobrý vliv moje učitelka paní Daniela Snížková. Měla vystudovanou módu a byla mi velkým vzorem. Kvůli ní mě to k módě velmi táhlo, u ní jsem objevila krásné módní kresby od Josefa Ťapťucha, který se stal pak mým učitelem na vysoké škole,“ vzpomíná a dodává, jak její maminka z ní chtěla mít grafickou designérku, ona ale chtěla studovat módní tvorbu.

Když se hlásila na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) do ateliéru módní tvorby, tak ji tři roky po sobě nevzali. „Jakmile jsem se tam poprvé nedostala, šla jsem studovat na Vyšší odbornou školu oděvní návrhářství v Holešovicích a mezitím jsem to pořád zkoušela. A na počtvrté jsem měla štěstí, když se vedoucím atelieru stal právě Josef Ťapťuch. K němu jsem měla mnohem blíž a moje práce ho zaujaly,“ popisuje cestu k vytouženému studiu.

Jenže se po nějakém čase rozhodla ke změně oboru a přešla z módní tvorby do ateliéru ilustrace. Ke této změně přispěla hlavně těžká životní situace. „bylo to i kvůli tomu, že jsem v tu dobu ztratila oba rodiče. Těžko se to dá popsat, vím jen, že mě přestalo bavit spoustu věcí, které mi do té doby dávaly smysl a bylo pro mě těžké tvořit. Potřebovala jsem změnit směr, věnovat se něčemu novému a najít znovu radost,“ líčí, jak se ocitla na důležité životní křižovatce.

Odtud se vydala novou cestou grafické tvorby, kreslení a ilustrace, jak si původně její maminka přála. Už během studií se zrodila zatím její nejslavnější knížka pro děti, Jak zvířata spí, která se stala i její diplomovou prací. „To je vlastně moje autorská kniha, kterou jsem sama vymyslela. Původně jsem si napsala i ty texty, ale nebyla jsem s nimi moc spokojená. Takže jsem se spojila s Jiřím Dvořákem, kterého mi doporučil můj učitel Juraj Horváth. Jiří Dvořák má bohaté zkušenosti s psaním a texty do mojí knihy napsal velice hezky a poutavě,“ popisuje, jak knížka vznikala.

Kniha se dočkala velmi dobré kritiky a získala si takovou oblibu mezi čtenáři, že si ji v současnosti mohou prohlédnout a přečíst děti nejen v Holandsku, Polsku a Maďarsku, ale také v Koreji a Japonsku. O její knihu projevilo zájem i světoznámé londýnské nakladatelství Nobrow, nicméně nakonec ke spolupráci nedošlo. „Už jen ale této příležitosti si velice vážím. Třeba to vyjde někdy příště,“ usmívá se.

Ve spolupráci s kurátorkou Setsuko Shibata dokonce před pěti lety vystavovala i v japonské Osace, kde její díla byla součástí expozice českých ilustrací. „A právě tam jsem k této knize dělala pro japonské děti workshop zaměřený na frotáž,“ vypráví a dodává, že i díky tomu kniha v Japonsku našla svého nakladatele.

Ke svému stylu chce Marie prozradit velice málo. „Dalo by se říct, že vycházím z klasických technik, jako je například linoryt. Pracuji i s různými texturami, které si sama připravuji různě, například frotáží nebo štětcem a tvořím spíše od detailu k celku než naopak, jak by se to spíše mělo dělat,“ popisuje, jak v některých případech pod jejíma rukama dílo vzniká.

Marie se věnuje i grafické tvorbě a dva roky pracovala ve vydavatelství různých časopisů. Později přešla k magazínu Page, za jehož designem stojí, kde nyní působí i jako art directorka.

V současnosti připravuje další knihu s názvem První sníh, která by měla vyjít tento rok na podzim. „Je to velmi poetická dětská knížka a vypráví o radosti, kterou děti mají, když napadne první sníh. Děj je fantazijní a odehrává se na zasněžené zahradě, kam si jdou hrát. Inspirovalo mě moje vlastní čekání na první sníh, když jsem byla malá,“ prozradila Marie Štumfová.