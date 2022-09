Pořadatelé měli tentokrát štěstí na počasí. Odpolední déšť ustal krátce před zahájením samotného koncertu. Hudebníci i zhruba tři stovky posluchačů si tak vychutnali koncert za svitu podvečerního slunce.

Za čtyřicet let se několikrát změnilo místo, kde se hudební festival konal. Nejprve to byl společenský dům Hvězda, poté Kulturní dům Plzeňka, kterou vystřídal sál České spořitelny, aby se opět festival vrátil do Společenského domu na berounské Plzeňce, kde proběhne i letošní jubilejní setkání.

Festival potrvá do 20. listopadu.

