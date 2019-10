Hned od pravého poledne proudily do 'školy' davy lidí, kteří si pečenou kachnu se zelím a houskovým knedlíkem nenechali ujít a ještě si domů vzali nášup. Vždyť více jak sto padesát porcí se velice rychle vydalo a zmizelo z pekáčů.

Po dobrém obědě nemohlo následovat nic jiného než - jak se lidově říká - sladká tečka na závěr. A tak se lidé pomalu přemístili o patro výše do útulně vybavené cukrárny, kde to náramně vonělo a oči by jedly jeden domácí zákusek za druhým.

A tak se několik druhů kávy obsluze jen míhalo v rukách. Na pultě bylo k dispozici mléko v připravených konvičkách a v miskách 'čekal' pravý nefalšovaný kostkový cukr bridž. Nejeden návštěvník si zakoupil i posvícenské koláče a úžasně chutné, slané pečivo. A třeba po domácích škvarkových plackách se jen zaprášilo.

Pořadatelé - komunitní centrum Koněprusy a zapsaný spolek Bítov - nezapomněli ani na děti, pro které bylo na odpoledne připravené Divadýlko z pytlíčku s programem Doma je doma, které se velice líbilo nejen dětem. Po celé odpoledne děti mohly využít nejen dílničky, ale tolik oblíbené malování na obličej a samozřejmě nechyběl skákací hrad.

Ve druhém patře byla znovu otevřena výstava, která vznikla k loňskému stoletému výročí vzniku republiky.