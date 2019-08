/FOTOGALERIE/ V právě uplynulém týdnu zpříjemňovalo návštěvníkům hradu Krakovec svou přítomností a hudbou již pošesté Duo Resonans. První tři roky zde vystupovalo ve složení Aleš Křivský a Josef Ulrych, nyní již tři roky jezdí na hrad Josef Ulrych se svým synem Filipem.

Hrají hudbu z období renesance až po hudbu současnou. Nechybí ani vlastní úpravy, filmové a pohádkové melodie, či slovanské národní písně. J. Ulrych, který hraje na kytaru, vystudoval konzervatoř v Teplicích ve třídě prof. J. Záruby a v současné době vyučuje klasickou kytaru v Žatci a v Klášterci nad Ohří, kde i bydlí. Syn Filip půjde po prázdninách do 8. třídy a hra na housle ho velmi baví, je to jeho koníček. Hraje na ně přibližně šest let.