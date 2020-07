Více než čtyři stovky fanoušků poslochaly a tančily na písně oblíbených kapel jako jsou Pink Floyd, slovenský Elán a české Kroky Michala Davida. Jejich revivalové verze se postupně představily králodvorskému publiku, které bylo složené ze všech věkových kategorií. Ať již z té nejmladší, po ty starší, maminky a tatínky, ale bohudíky nechyběla ani ta věková hranice padesát plus tedy dědečci a babičky.

Z písniček, které všichni velice skvěle ovládali nemohla od Pink Floydů chybět Zeď /The Wall/, stejně tak jako písničky od Elánů nechyběla Človečina či od Kroků M. Davida Non stop. Právě na refrén písničky Non stop byla vyhlášena soutěž pro diváky o CD skupiny Kroky.

Do poloviny programu využili diváci velice příjemné posezení s občerstvením před stanem. To bohužel po půlce programu neplatilo, jelikož na Královým Dvorem se přehnala bouřka provázena velkým lijákem. Ovšem to na kvalitě programu vůbec neubralo a diváci zpívali, vytvářeli vlny a skupiny vždy odměnili potleskem. Všichni, doopravdy všichni fanoušci té které skupiny si přišli na své, jen ten déšť mohl přijít až někdy k ránu.