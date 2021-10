„Často a rád říkám, že Křivoklát je v mých očích jedním z atributů českého národního vědomí a tento názor hájím stále. Stav hradu a jeho okolí je vždy závislý na vládě, která momentálně panuje. Jestli je to monarchie, nebo republika, vždy tento dům potřebuje nějaké prostředky na údržbu,“ pronesl kastelán Petr Slabý a připomněl, že od roku 1929 je Křivoklát hradem státním, proto jeho obnovu a údržbu již téměř sto let hradí stát.

„Samozřejmě vládní skupina, která se v tu dobu stará o finance, k tomu přistupuje různým způsobem. Já jsem před čtyřmi lety tady pronesl neblahé proroctví po výsledku tehdejších voleb a bohužel se to naplnilo. Tři roky jsme se vznášeli na vlně ekonomické konjunktury, a poté do toho zasáhla humanitární a následně i ekonomická krize hlubokých rozměrů. Přesto se vládní skupina chovala populisticky a rozhazovačně jako za konjunktury a teď se dostáváme do okamžiku, kdy to na nás dolehne. Já pevně věřím, že finančně to nedolehne na tento krásný hrad, který je naším národním kulturním dědictvím a že budou prostředky alespoň na jeho solidní údržbu,“ uzavřel kastelán hradu Petr Slabý.