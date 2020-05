Dvě osobnosti, jež k sobě měly velmi blízko za svého života v éře první republiky, nezůstávají odloučeny ani nyní. Díky spolupráci svých památníků, byť jeden se nachází v Lánech na Kladensku a druhý na Příbramsku; na Strži, poblíž Staré Huti u Dobříše. Právě odtud pochází výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka, již nově nabízí Muzeum T. G. Masaryka v Lánech.

Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka v Lánech. | Foto: archiv Středočeského kraje

K vidění tam bude až do 13. září; do doby, kdy si budeme připomínat 83 let od úmrtí exprezidenta Masaryka. Ten skonal 14. září 1937 právě na lánském zámku.