Zahajovací den vyvrcholil večerním koncertem v Plzeňce. „Vystoupil Pražský komorní orchestr v čele s dirigentem Leošem Čepickým. Tento koncert byl prvním začátkem celé série představení, která bude trvat každé úterý až do 9. listopadu,“ dodala ředitelka. Všechny koncerty festivalu budou k vidění v sále Kulturního domu Plzeňka.

Na pietní akt navázala taktéž tradiční akce, a sice vernisáž výtvarných prací studentů berounské pedagogické školy a Základní umělecké školy Václava Talicha. „Náš ústav s těmito školami spolupracuje a podporuje je. A co se týče této vernisáže, jedná se o výstavu maturitních prací studentek střední pedagogické školy. Výstavu zahájila učitelka Lucie Mejstříková, která studentky vedla. Ty poté také dostaly slovo,“ upřesnila Králová.

Tradičně každý rok při pietním aktu dostane slovo zvolený řečník. „Tento rok to byl Haig Utidjian, vedoucí pěveckého sboru Slavoš, který povznesl život a dílo Václava Talicha, jenž byl vždy velkou inspirací pros ostatní hudebníky. I přestože neměl vždy jednoduchou cestu, tak to nikdy nevzdával. Hovořil také o oddanosti a lásce k hudbě, kterou pan Talich měl,“ řekla ředitelka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.