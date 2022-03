V 19. století byl džbán objeven v Kutné Hoře, do své sbírky jej zakoupilo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Zde se také od té doby nachází. V roce 2016 už to vypadalo, že se berounskému muzeu podaří vzácný kousek do své expozice zapůjčit. Ale doslova na poslední chvíli restaurátoři převoz exponátu zastavili kvůli jeho kritickému technickému stavu. To byla chvíle, kdy se v Berouně rozhodli, že do muzea navrátí aspoň jeho repliku.