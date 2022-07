Sláva na hradě Točníku. Dorazil král Václav IV. se svou družinou

„Tehdy to začínalo v daleko menším rozměru a postupně se festival rozrostl do současné podoby. Jeho pořádání pro naší obec určitě znamená dobré zviditelnění a jsem rádi, že se vrátil. Pro obec to samozřejmě také bude příležitost k výdělku,“ říká Petr Mol, který je starostou Točníku už 28 let.

Návrat festivalu do středočeské obce po covidové pauze vítají i jeho organizátoři. „Jsme velmi rádi, že po dvou smutných letech se v tomto roce Hrady CZ mohou opět rozvinout v plné šíři, a to i na hradě Točník, kde to máme moc rádi. Rok 2020 byl kvůli pandemii bez festivalu a v loňském roce jsme jej mohli uspořádat jen na dvou hradech,“ sdělil jeden z pořadatelů Michal Šesták.

Lidé musí auta zaparkovat pouze na vyhrazených místech

Lidé, kteří se na první letošní Hrady CZ chystají autem, by určitě měli dbát na to, aby výlučně použili parkovacích míst, která budou v obci k účelu festivalu vyhrazeny. Řidiči by se měli tedy vyvarovat odstavení svého auta různě po obci. „Prosíme návštěvníky, aby k parkování využívali vyhrazených ploch a neparkovali své vozy před vjezdy do zahrad a domů místních obyvatel. A také, aby přijeli na festival s předstihem, a netvořily se tak zbytečné kolony v přilehlých obcích, zejména pak v Žebráku,“ doporučil pořadatel.

O čtyři vyhrazená parkoviště se bude starat dohromady kolem 15 organizátorů z řad obyvatel obce a zaměstnanců festivalu, kterým budou pomáhat místní dobrovolní hasiči, aby se zachovala co možná nejlepší plynulost dopravy. Starosta přitom ujišťuje, že parkovací kapacity bude dostatek. „Jednotlivá místa budou dobře vymezena a trasa k nim bude v obci ošetřená značením. Určitě by lidé neměli auta nechávat při kraji silnice a podobě. To posléze zhoršuje průjezdnost,“ upozorňuje starosta.

Letní kultura v kraji: Vzpomínat se bude na Čapka, Peroutku či Sládka

Podle zkušeností z předešlých ročníků je lidem doporučeno se na festival vydat v dostatečném předstihu, což platí především pro časy vystoupení letošních hvězdných interpretů, jako je například MIG 21, Chinaski, Rybičky 48, Tomáš Klus, Divokej Bill či Visací zámek. „Jsou tu takové ty silné skupiny, které vyráží přímo na vybranou kapelu a stává se, že v jeden okamžik do obce najde spousta aut a vznikají zácpy,“ podotkl Mol.

Pokud by se chtěli návštěvníci vydat se občerstvit mimo ploty festivalu, k dispozici jsou v obci dvě restaurační zařízení. „V obci máme hostinec U Krále Václava IV. a také obecní restauraci u Rytířů, která je v areálu fotbalového hřiště,“ upřesnil starosta. Ten zároveň připomněl, že během všech ročníků se na Točníku nestala žádná vážnější nehoda. „Bych byl rád, aby to takto pokračovalo, abychom si všichni akci opět hezky užili,“ dodal Mol.

Páteční část festivalu bude také okořeněna soutěží o nejlepší masku. „Lidé, kteří v masce dorazí, budou moct vyhrát skvělé ceny,“ doplnil Šesták.