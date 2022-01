Porota letos posuzovala celkem 164 audiovizuální díla – z toho 86 hraných filmů (včetně pěti seriálů), 73 děl spadajících pod sekci dokumentů či publicistiky a pět animovaných snímků. Předseda poroty Jan Svačina připomněl, že porotci tradičně zhlédnou téměř všechno, co se za uplynulý rok v tuzemské audiovizi „urodilo“. Mimochodem: tentokrát jde o záznamy v celkové délce 189 a čtvrt hodiny. Nepřetržité promítání by zabralo bezmála osm dní. Do užšího výběru postoupilo 27 snímků. Je tedy zřejmé, že želízek v ohni zůstává hodně – a v českém filmovém a televizním světě půjde o mimořádnou událost.

Nové bude nejen místo oceňování, ale i udělované ceny. Hlavní cena Trilobit Barrandien je určena pro dílo , jež vedle profesních kvalit vyhoví požadavkům na uplatňování zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie. Dalšími oceněními jsou Cena Trilobit, Cena Moc bezmocných (za scénář či literární předlohu) a Cena Vladislava Vančury (za celoživotní či dlouhodobé dílo). Existuje ještě ocenění Citrón, nicméně ten, komu bude přisouzeno, se nejspíš bude tvářit kysele: jde o anticenu pro počin, který tuzemské audiovizuální sféře škodí. Udělena však být nemusí.

Kdo bude čekat na verdikt z dolních Břežan



* Hrané filmy a seriály:

- Poslední den patriarchátu (režie Olmo Omerzu)

- Hrana zlomu (režie Emil Křižka)

- Chyby (režie Jan Prušinovský) – Lidi krve (režie Miroslav Bambušek) - Muž se zaječíma ušima (režie Martin Šulík)

- Shoky & Morty: Poslední velká akce (režie Andy Fehu)

- Zrcadla ve tmě (režie Šimon Holý)

- Ochránce (režie Tereza Kopáčová, Tomáš Mašín)

- Nezanechat stopy (režie Jan P. Matuszynski)

- Smolný pich aneb pitomý porno (režie Radu Jude)

- 107 matek (režie Peter Kerekes)



* Dokumentární:

- 13 minut (režie Vít Klusák)

- Jan Jedlička: Stopy krajiny (režie Petr Záruba)

- Jednotka intenzivního života (režie Adéla Komrzý)

- Karel (režie Olga Malířová Špátová)

- Karolína (režie Helena Třeštíková)

- Láska pod kapotou (režie Miro Remo)

- Muž zbavený tíže (režie Josef Císařovský)

- Nebe (režie Tomáš Etzler, Adéla Špajlová)

- Osobní život díry (režie Ondřej Vavrečka)

- Sny o toulavých kočkách (režie David Sís)

- Očista (režie Zuzana Piussi)

- Gorbačov. Ráj (režie Vitalij Manskij)

- Milý tati (režie Diana Cam Van Nguyen)

- Tribunál (režie Lucio Mollica)



* Animované:

- Myši patří do nebe (režie Jan Bubeníček, Denisa Grimmová)

- Moje slunce Mad (režie Michaela Pavlátová)



Zdroj: Český filmový a televizní svaz FITES