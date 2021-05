/FOTOGALERIE/ Desetileté výročí oslaví nezisková organizace Zámek Liteň velmi originálně. V rámci Festivalu Jarmily Novotné budou moci návštěvníci v areálu zámku zhlédnout operu Rusalka. Výtěžek z akce bude následně použit na opravu oranžerie.

Do zámku v Litni se vrací kultura. | Foto: Jan Branč

„Oranžerie by měla v budoucnu sloužit kulturním projektům pro veřejnost. Především by se měla stát zázemím pro konání výtvarných kurzů, a to nejen pro studenty uměleckých škol, ale i pro laickou veřejnost a děti,“ doplnila Ivana Leidlová. Jubilejní desátý ročník festivalu bude také věnovaný předešlým létům, kdy se festival mohl uskutečnit hlavně díky podpoře různých partnerů.