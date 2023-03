Z kulturního domu v Broumech se v sobotu 25. března večer ozýval smích více jak 150 návštěvníků všech věkových kategorií. Ti se sem přišli pobavit na divadelní představení místního divadelního souboru „MÁJ“ s názvem Obecně prospěšná strašidla Petra Tomšů.

Představení Obecně prospěšná strašidla Petra Tomšů v Broumech 25. března 2023. | Foto: Pavel Paluska

Komedie pro celou rodinu vypráví o strašidlech na hradě i na radnici. Nad městem chátrá zřícenina hradu a na radnici přemýšlí co s ní. Místostarosta má jasno: hrad se zbourá a místo něj jeho firma postaví penzion. Že se to nelíbí památkářům, není nikomu divné, ale je divné, že se to nelíbí strašidlům.

Divadelní spolek Máj uvedl o víkendu dvě představení, to sobotní večerní a v neděli 26. března proběhlo druhé odpolední. Na pódium se v průběhu vystoupení objevilo na jedenáct herců za režijního řízení M. Žižky A M. Malce. Divadelní spolek „MÁJ“ má v této obci na hranici berounského a rakovnického okresu dlouholetou tradici a nyní vystupuje již několikátá generace.