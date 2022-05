OBRAZEM: A je to tady! Přípravy na 20. hrnčířské trhy jsou v plném proudu

Husovo náměstí v Berouně opět přivítá populární jarní hrnčířské trhy. Letos akce navíc oslaví jubileum, a to 20 let od svého prvního konání. Po loňském úspěšném rozdělení trhů do dvou termínů se organizátoři spolu s vedením města rozhodli dva termíny opět zopakovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z příprav na 20. hrnčířské trhy v na berounském Husově náměstí. | Foto: Deník/Radek R. Kaša