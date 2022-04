Peněžní sbírky se ujala Charita Beroun. Při té příležitosti na akci promluvil její ředitel Petr Horák, který s odkazem na špatné počasí vyzýval, aby lidé nebyli lhostejní k lidem prchajícím před válkou právě v takových podmínkách. „Představme si, že by na nás padaly bomby nebo po nás někdo střílel, že bychom se v tomto dešti museli s tím, co máme teď na sobě, sebrat a odejít, abychom zachránil sebe a své rodiny. Jsem rád, že na Berounsku vznikají akce, kde se lidé dokážou spojit, aby pomohli tam, kde je to potřeba,“ řekl Horák.

Zároveň připomněl, že se v minulém týdnu za součinnosti města a pomoci Nadace Tipsport povedlo otevřít Centrum pomoci, které se nachází v berounské České ulici. Za pouhý týden svého působení pomohlo už více než 160 rodinám.

Na berounském Husově náměstí se uskuteční velký koncert pro Ukrajinu

Do pomoci se podle Horáka zapojuje i řada dalších lokálních neziskových a příspěvkových organizací, například Lomikámen, berounské kulturní centrum, Slunečnice, Městská knihovna Beroun a řada dalších. Za jejich činnost jim poděkoval, načež následoval velký aplaus.

Během koncertu mohli lidé do sbírky přispívat hotovostí nebo online prostřednictvím QR kódu, jenž byl pověšen na velkém transparentu vedle pódia. Součástí sbírky byla i dražba dětské ukrajinské hry, která našla nového majitele za dva tisíce korun.

„Mohu potvrdit, že se v kasičce sešlo 95 tisíc korun, online dary ještě nemáme zjištěny. Částka ale s přehledem překoná 100 tisíc korun,“ potvrdil ředitel charity a dodal, že peníze půjdou primárně na pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří našli útočiště na Berounsku.