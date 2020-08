Před blížícím se koncem letních prázdnin se již stalo tradicí, že v králodvorském stanu na zámku pořádá za finanční podpory města Králův Dvůr velice oblíbený DJ a moderátor Českého rozhlasu Region Oldřich Burda dětské odpoledne, kdy pouští dětem jejich oblíbené písničky a melodie z pohádek. V neděli odpoledne byla pro děti připravena také pohádka pod názvem Zvířátka a loupežníci.

Dětské odpoledne s Oldou Burdou a pohádkou Zvířátka a loupežníci. | Foto: Deník / Pavel Paluska

O tom, že DJ Olda Burda to doopravdy umí, nasvědčuje i zájem maminek a jejich ratolestí, kterých tentokráte dorazila více jak stovka a to nejen z Králova Dvora, ale i ze širokého okolí. Při písničce Maxíků "Jede jede mašinka" Olda nejen že se s dětmi zapojil do děje, ale nenásilnou formou vtáhnul i několik rodičů. Vždyť i pro ně byla připravena spousta her.