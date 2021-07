Do Praskoles v prvním prázdninovém týdnu řadu návštěvníků přilákala pouť. Ten, kdo se nebál výšek, se mohl projet na tradičních létajících labutích a dracích. Nechyběl ani autodrom či střelnice. Obrovský zájem byl o velký řetízkový kolotoč, který si nenechali ujít ani dospělí. Gigantická pirátská loď zase návštěvníky slušně pohoupala na rozbouřeném oceánu.

Pouť v Praskolesech | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Hlad zahnala tradiční výborná klobása. A co by to bylo za pouť, kdyby zde nebyla cukrová vata a dočasné tetování. Pro ty nejmenší byl připraven dětský koutek.