Okolo 21. hodiny si na králodvorský zámek našlo cestičku publikum, které pamatuje tu největší slávu 70. let kapely Smokie. Když New Age Of Smokie ovládli stage, parket byl v okamžiku zaplněný fanynkami, které se mohly živě vrátit do svých vzpomínek. Po Smokie přišli na řadu Kabát revival west z Plzně. Ve stanu na králodvorském zámku zazněly takové hity jako Malá dáma, Pohoda, Houby magický či Žízeň.

Lidé si celý večer náramně užili, přičemž se jich za celý večer mohlo v králodvorské stanu vystřídat něco kolem pěti stovek. Hudební pohodu doplnilo vynikající občerstvení.

