Oslavy v Zadní Třebani se tradičně uskuteční poslední masopustní sobotu, která letos vychází na 26. února. „Kolem deváté hodiny ráno začneme jarmarkem. Už teď mohu potvrdit, že se nám hlásí velké množství trhovců z celé republiky. Bohužel to ale budeme muset trochu zredukovat, abychom v souvislosti s pandemií dodrželi hygienické podmínky,“ vysvětluje Frýdl.

Akci doprovodí kulturní program v čele s domácí kapelou Třehusk. „Vystoupí také dětská lidová skupina Notičky a dětský taneční soubor Klíček, dále pak taneční skupina Proměny a pěvecký soubor Třebasbor. A na závěr kulturního bloku sehraje ochotnické divadlo masopustní frašku. Odpoledne poté průvod vyrazí po vsi,“ představuje Frýdl program a vzpomíná, jak před dvěma lety, ještě před začátkem pandemie, pětačtyřicet místních domácností připravilo masopustnímu průvodu občerstvení.

V Cerhovicích pořádala masopust tradičně škola. Ta se toho ale kvůli covidu zřekla. Obec se rozhodla převzít otěže a do oslav se pustí. „Máme to naplánované na sobotu 19. února. Akce se odehraje venku, i z tohoto důvodu jsme se nenechali odradit. Od jedenácti hodin začínají trhy se zabijačkovou nabídkou a v poledne nám starosta symbolicky předá obec a vyrazíme do průvodu, ve kterém pojede koňský povoz s hudbou. Kolem páté hodiny odpolední je návrat do vsi, kde bude připraven dětský program. Od osmnácti hodin začíná hrát kapela,“ uvedla jedna z organizátorek Marie Holakovská s tím, že s pořádáním masopustu pomáhají další místní spolky, například sokolové.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lochovicích je dalším místem, kde v úterý 14. února od 14 hodin proběhnou masopustní oslavy.

Masopusty na Berounsku

Otročiněves - v obci se oslavy ani letos konat nebudou

Koněprusy - masopusty se pořádaly pravidelně každý rok, kvůli covidu ale už druhým rokem v obci od tradice upustili

Hudlice - oslavy jsou zrušeny

Srbsko - dříve se v obci oslavy konaly, letos masopust nebude

Všeradice - v obci bývaly masopusty tradicí, nyní už se nepořádají

Chodouň - rozhodne se pravděpodobně po neděli 6. února

Zaječov - podle informací z radnice se akce konat nebude