Celým večerem se nesla velice příjemná atmosféra, jelikož Marian nejenže pěkně zpívá, ale i je úžasně vtipný a vskutku bravurní moderátor a vypravěč. A tak návštěvníci slyšeli jejich velice známé písničky nejen z TV Šlágr. Zlatý křížek, Srdce pláče, Narozeniny, Švihák lázeňský a další hity se nesly králodvorskou sokolovnou. Samozřejmě musel do Králova Dvora dorazit snad nejznámější hit této dvojce, podle které je pojmenováno také jejich úspěšné DVD Vláček Jamaháček.

Setkání zahájil místostarosta Jiří Oberfalzer, kdy sis vzal úvodní slovo, všechny přivítal a popřál příjemnou zábavu a zároveň vyslovil přání, aby se mohly koncerty dál pořádat. Pak jako vítr na podium vlétli Marián a Ali a hned úvodní směs písní přítomné dvě stovky návštěvníků uvedla do varu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.