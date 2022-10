Výstava ukazuje průřez žákovskou tvorbou. „Jde především o linoryty, akční malbu, kdy jsme malovali například podle modelu prasečí hlavy. A také ilustrace ke knize japonského autora Haruki Murakamiho Podivná knihovna, šlo o projekt, který vznikl ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun,“ dodala Borovská.

Začal jubilejní ročník festivalu Talichův Beroun. K vážné hudbě láká i děti

Výstava bude k vidění vždy před jednotlivými koncerty, a to každé úterý v malém sále Plzeňky až do konce festivalu - do úterý 8. listopadu.