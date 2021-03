OBRAZEM: V Berouně je do konce dubna k vidění výstava Má vlast cestami proměn

Jedenadvacet do krásy proměněných míst ve Středočeském kraji je tématem putovní výstavy Má vlast cestami proměn, která je v Berouně k vidění až do konce dubna, a to u Pražské brány vedle budovy radnice. Beroun reprezentuje Muzeum České keramiky.

Putovní výstava Má vlast cestami proměn v Berouně. | Foto: Deník/Radek Kaša

Výstava přibližuje svědectví o proměnách původně zanedbaných míst a sídel v české kotlině. Právě díky píli místních lidí a spolků, kde nechyběly ani dary od různých donorů, se původní stavby a památky přírodní lokality, které často byly „na odpis“, změnily v důstojná místa s novým a užitečným smyslem. Dříve zanedbaný veřejný prostor dostává tak novou tvář, sakrální objekty nacházejí další nebo kdysi ztracený smysl a přírodní lokality se mohou znovu nadechnout. Letos běží už dvanáctý ročník této unikátní výstavy. Jednotlivé proměny se prezentují v rámci celého Česka a kolekce se poté rozdělují podle krajů. A právě ve Středočeském kraji si lze prohlédnout celkem 21 proměn. Co se týče našeho regionu, Beroun letos zastupuje rekonstrukce Muzea berounské keramiky a k vidění je i zdařilá přeměna Vysoké pece Barbora v Jincích. PODÍVEJTE SE: Svatojánská kolej ve Svatém Janu pod Skalou byla kdysi vězením Přečíst článek › Důležité je vědět, že probíhá i online hlasování na webových stránkách www.cestamipromen.cz/hlasovani, ve kterém mohu lidé podpořit svůj oblíbený projekt. Uzávěrka je 30. dubna. Vyhlášení vítěze proběhne na zahájení 13. ročníku na pražském Vyšehradě.