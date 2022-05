Václav Talich se narodil 28. května 1883 a koncert je k tomuto výročí pořádán každý rok. „Naše škola nese jeho jméno od roku 1996. A protože to byl významný dirigent, který také zasáhl do Berounska, na koncertu vystupují především orchestry smyčcových nástrojů,“ uvedla ředitelka školy Martina Rajtmajerová.

Vedle hry na housle či violoncello hodinový koncert nabídl též repertoár studentů hry na klavír. A pravděpodobně největší aplaus publika si vysloužila mladá sopranistka Adéla Řehořová. „Adélka je velmi talentované žákyně, která už u nás pár let působí. Prošla si stipendijním programem MenART, kromě jiného spolupracovala také například s Kateřinou Kněžíkovou a zpívá s filharmonií,“ prozradila ředitelka.

Repertoár mladých studentů většinou vybírají lektoři, nicméně ten musí být v průběhu roku pestrý. Takže si posluchači mohli užít díla jak od klasiků, jako byl například Fryderyk Chopin, tak sálem zazněla známá melodie od formace Coldplay či populární skladba z amerického blockbusteru Piráti z Karibiku.

Talentové zkoušky pro děti od 6 let

Základní umělecká škola Václava Talicha vyučuje vedle hudebních oborů také malířské a taneční předměty. V této souvislosti je již vypsán termín talentových zkoušek, který připadá na příští týden, a to od pondělí 30. května do pátku 3. června. K talentovým zkouškám zvou všechny děti od 6 let. V hudebním oboru škola nabízí studium hry na hudební nástroje, sólový a sborový zpěv. V tanečním zase studium klasického, scénického a lidového tance.

„Výtvarný obor přijímá talentované zájemce o plošnou a prostorovou tvorbu, zaměřenou především na kresbu, malbu, grafické techniky a práci s různým materiálem. Starší žáky připravujeme na střední umělecké školy,“ doplnila vedoucí výtvarných oborů Andrea Borovská.

Výuka v ZUŠ probíhá denně v odpoledních až večerních hodinách. Škola pořádá pro své žáky různá soustředění, starší žáci hrají v orchestrech, tančí v baletních souborech a výtvarníci zase jezdí na malířské plenéry. Na vybraný den a hodinu zkoušky se lze přihlásit elektronicky skrze webové stránky školy.

Co se týče možnosti studia u ukrajinských dětí, ty se také můžou k talentovkám přihlásit. Přičemž pro přijetí není podmínkou, že musí umět český jazyk či docházet do české základní školy. Ve škole navíc bude i nadále bezplatně fungovat výtvarný kurz doplňkové činnosti, což je adaptační skupina pro děti z Ukrajiny.