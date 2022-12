Jak jste se ke sbírání betlémů dostal?

Zhruba před dvaceti lety jsem nalezl starý betlém na půdě chalupy mých rodičů blízko Vysokého na Jizerou. Rodiče už neměli sílu se o nemovitost starat, tak jsme to po nich převzali. Tehdy jsme se pustili do rekonstrukce střechy a na půdě pod prkny jsem ten betlém našel. Protože mám dva syny, tak mi další dva betlémy pro změnu prodali sousedi. Takže jsem měl najednou tři, což se prakticky okamžitě přetavilo ve vášeň.

Jaký ten první betlém konkrétně byl?

Nalezený poklad na chalupě je dřevěným králickým betlémem. Na výstavě na zámku ale k vidění nyní. Tradičně jej na Vánoce stavím u nás doma v Praze. Ale velmi podobný kousek s kralickýma figurkami na zámku je. Tyto betlémy pochází z regionu kolem Králíků pod Orlickými horami, kde je zhruba před sto lety místní hodně vyřezávali v tamních dílnách. Vlastně se jedná o naši nejznámější řezbářskou školu betlému.

Kolik betlémů vlastně nyní máte a jaké druhy?

Je jich zhruba kolem šedesáti. Jde například o velká vyřezávaná díla z kostelů, jak se jich komunisté zbavovali. Za zmínku stojí určitě vzácný skleněný krkonošský betlém. Skláři z Železného Brodu mi dokonce potvrdili, že podle typu skla a výroby jde o jeden z nejstarších betlému, které se kdy z tohoto materiálu vyrobily.

Ve sbírce máte i zahraniční kusy. Z kterých zemí pochází?

Ve sbírce mám například betlémy z Arménie, Nigérie či Dominikánské republiky. Ty jsou vyrobeny z různých materiálů, jako je papír, dřevo sklo, ale také třeba plech.

Prozradíte váš nejčerstvější přírůstek?

Jde o betlém z Třeště, který je vzácným historickým kouskem z konce 18. století. Za něj vděčím paní profesorce Šamanové z Rokycan. Třešť je známou lokalitou betlémů, kde se dá také projít známá betlémská cesta. Odtud pocházel její tatínek, kde do deseti let žil, a betlém si ponechal. Když paní profesorka věděla, že se památka po tátovi dostane na výstavy a bude k dispozici, aby si ji veřejnost prohlédla, tak mě neváhala upřednostnit před vyššími nabídkami. Za to jí velice děkuji.

Máte k některým kusům nějaký zvláštní vztah?

Sbírka obsahuje také sekci nikterak vzácných druhů, které pro mě mají přesto nevyčíslitelnou hodnotu. Jde o nádherné betlémy takzvaně řečeno „za tři padesát“, kterých si ale nesmírně vážím, protože mi přirostly k srdci. Jsou od mých kamarádů a známých, ale i od mého pacienta, který za mnou přijel přes půl republiky, aby mi jej věnoval.