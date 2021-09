/FOTOGALERIE/ Koncert populárního písničkáře a vynikajícího improvizátora Tomáše Kluse se uskutečnil ve středu 15. září večer v Kulturním domě Plzeňka v Berouně. Zpěvák vystoupil se svojí kapelou před vyprodaným sálem.

Z koncertu písničkáře Tomáše Kluse v Kulturním domě Plzeňka v Berouně. | Foto: Pavel Paluska

Tomáš Klus v úvodu koncertu pozdravil po vzoru rybářů, kdy svojí kreativností využil fonetickou podobnost slov a se svým „tak co beroun, nebo neberoun“ rozesmál natěšené publikum. Uvolněná a příjemná nálada byla tak v komorním sále Plzeňky nastolena co by dup.