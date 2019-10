Těch je celkem 12 a zahrnují jak služby pro seniory, tak i pro osoby bez přístřeší či rodiny s dětmi. „Tím se míní známé služby, které poskytujeme na Berounsku a Hořovicku, třeba azylový dům pro muže, pro matky s dětmi a rodiny, či terénní program pro rodiny bez přístřeší, stejně jako denní centrum,“ podotkl Jan Frank.

Služby pomáhají i seniorům, kteří mají omezenou soběstačnost, to pak pomáhá i jejich rodinám, ty by jinak na péči o blízké byly zcela samy.

„Přijďte si zatančit a vyhrajte třeba vstupenky na Zámek Nižbor, na exkurzi ve sklárně Rückl, vouchery do restaurace Black Dog a Golf Beroun, studia MY Best Care, Fyzioterapie Beroun a další hodnotné ceny,“ uvedl Jan Frank.

Ples se odehraje 16. listopadu od 20 hodin v Kulturním domě Plzeňka v Berouně.