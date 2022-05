Starostka ve svém krátkém projevu zdůraznila, že výchova potomků záleží převážně na rodičích, kteří jsou pro své děti největším a nejdůležitějším příkladem.

„Kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu jej naučíte a jak nároční k němu budete. To vše bude mít vliv na to, jaký z vašeho dítěte vyroste člověk. Zda bude ve svém životě šťastný a bude-li také zdrojem radosti pro vás a své okolí,“ řekla Chalupová a popřála rodinám zdraví, pohodu a radost a dětem především šťastné vykročení do světa. „A nám všem přeji, abychom ve vás měli dobré spoluobčany,“ doplnila.

Poté následovalo slavností přivítání s dárkem a podpis do pamětní knihy. Program zpestřilo vystoupení tanečnic z baletní školy Terezie Dudové.

Další vítání občánků se odehraje v úterý 7. června a stále je možné se na něj přihlásit.