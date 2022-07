OBRAZEM: Králodvorský zámek ovládl revival. Zazněly hity od Kabátů či Olympicu

O tu se postaral jeden z protagonistů francouzského dua Iphaze, který do Berouna přivezl hutný a osobitý drum'n'bass s prvky dubstepu a junglu. Obecenstvo se dočkalo i zremixovaného Smack My Bitch Up, dnes již kultovního songu od britských The Prodigy. Z pikniku se rázem stala divoká party, které sekundovala výborná fireshow v podání skupiny JBC. Pařilo se do poslední minuty do 22. hodiny. Poté musela být produkce z důvodu městské vyhlášky vypnuta.