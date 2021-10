Návštěvníci si v rámci výstavy tak mohou prohlédnout i ukázku díla s připomínky entomologa a porovnat ji s novým výsledkem. Obrazy Jana Kobyláka si zájemci mohou prohlédnout do soboty 23. října.

Jan Kobylák je jediným malířem na světě, který maluje brouky za použití oleje. „Běžnou praxí je použití kvaše či akvarelu. Vím tedy naprosto bezpečně, že jsem jediný, který maluje technikou olejomalby na deskách. Má to ale velkou výhodu. Když namaluji například tykadlo brouka a odborník mě upozorní na nedostatky, tak se dá skalpelem seškrábnout a namalovat znovu, což by na papíře nešlo,“ vysvětlil.

Jedním je i známý neurochirurg profesor Vladimír Beneš, po kterém jsou některé druhy brouků pojmenovány. „Je to i tím, že když někdo nějakého svého broučka najde, tak ten se dříve nebo později v nějakém muzeu ve sbírkách ‚ztratí‘. Ale ten olej na stěně, ten se bude dědit dál,“ dodal s humorem malíř.

Mezi vzory Jana Kobyláka patří malíř a ilustrátor dobrodružných knih Zdeněk Burian, od jehož děl se učí stále rozvíjet svůj talent. „Čas od času si velmi rád dělám co nejvěrnější kopie jeho obrazů a na nich se teprve učím, jak například dostat do obrazu barevnou vyrovnanost či perspektivu,“ prozradil malíř.

„Asi před dvěma lety jsem vystavoval v Písku, jejíž součástí byly i besedy a přednášky pro veřejnost. Vzpomínám, že jsem dělal přednášku o broucích a malování pro děti z první a druhé třídy a na začátku jedna ze dvou přicházejících děvčat říká té druhé: ‚Fuj, brouci.‘ Poté přišla blíže a dodala: ‚Jé, to je ale hezké.‘ Takže mi úplně bude stačit, když budete z výstavy odcházet se slovy: fuj, to je hezké,“ sympatickou skromností rozesmál umělec přítomné.

„Čili tohle, co zde dnes vidíte, není žádné moderní umění, protože jsem jako ilustrátor byl vždy odborníky nucen malovat k dokonalému ztvárnění přírody. A taky protože přírodu miluji odjakživa, tak se ji snažím vždy malovat nejlépe, jak to jen jde. Jsem tak rád, že výsledek můžete nyní posoudit sami,“ dodal Jan Kobylák k vernisáži, která se původně měla uskutečnit již v únoru. Tomu ale zabránila pandemie koronaviru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.