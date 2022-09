Podívejte se: O víkendu v Berouně proběhl 26. ročník hrnčířských trhů

Cesta do Berouna na hrnčířské trhy je údajně považována jako pouť do Mekky: každý pravověrný milovník keramiky by se na ni alespoň jednou za život měl vydat. Další možnost měli lidé během uplynulého víkendu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Berouně se uskutečnil 26. ročník hrnčířských trhů. | Foto: Deník/Radek R. Kaša