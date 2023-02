Masopustní zábava prošla Hlásnou Třebaní již potřinácté. Už od 12 hodin na prostoru před obecním úřadem bylo nachystáno občerstvení s vepřovými hody a sladkými pokrmy. Někteří účastníci průvodu se tam pohostili, aby poté společně vyrazili k pěší lávce, odkud průvod tradičně startuje do své druhé části.

V převleku muže s knírkem a kloboukem se představila Lucie Batíková, členka kulturního výboru Hlásné Třebaně, který masopust v obci pořádá. „Začalo se ve 12 hodin na Rovině, které je součástí naší obce, a rej masek přešel sem dolů do Třebaně, kde pokračujeme do celé vsi. Domy, kde nám otevřou, se rádi předhání, kdo připraví lepší pohoštění – sladké či slané a samozřejmě také něco na posilnění,“ popsala třebaňský fašank Lucie Batíková.

Průvod v čele s Masopustem, kterého tradičně doprovázela bába s nůší a medvěd, se od lávky nejdříve vydal požádati o poslední veselení za starostou Tomášem Snopkem, který na rej čekal v masce Pohřebenáře. Jemu bylo slíbeno, že lidé v průvodu vyrazí do vsi pozdravit tetu i strýce, všem zdravíčko popřejí a společně pojedí a zasmějí se.

„Velevážená chaso zdejší, pokud dodržíte vše, co tu Masopust za vás slibuje, tak já vyhovuji a právo masopusty pořádati udělím. Vše, co vyberete, propijte a protančete,“ pronesl Pohřebenář s přáním, ať veselí přinese do vsi úrodnou půdu a hodně dětí.

Masky se posléze vydaly do vsi, kde za doprovodu kapely Třehusk postupně navštěvovaly jednotlivé domy a usedlosti. V nich je místní přivítali výborným jídlem, pitím a veselou náladou.

Masopust má v Hlásné Třebani dlouhou tradici. Nicméně podobně jako v jiných obcích v regionu i zde bylo období asi dvou dekád, kdy se nepořádal. „Masopustní oslavy u nás obnovili místní hasiči v roce 2010. Tehdy to začínalo velmi komorně, s několika maskami a malým občerstvením. Každým rokem se ale přidávají další a další lidé a jak vidíte dnes, je tady několik desítek krásných a nápaditých masek,“ popsala Lucie Batíková s tím, že v Hlásné Třebani velmi rádi uvítají nejen místní, ale i přespolní.

Před 16. hodinou průvod došel k zázemí s občerstvením u obecního úřadu, kde se v oslavách pokračovalo a byly vyhlášeny i nejlepší masky. Vítězové získali kromě koše plného vepřových dobrot rovněž poukazy na nákup v místním obchodě Na chviličku, jež věnoval jeho majitel Tomáš Hanzl. Hlavní závěrečný fašank se příští sobotu tradičně uskuteční v sousední Zadní Třebani na druhé straně Berounky.