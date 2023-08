Úspěšný seriál Osada čeká pokračování. V druhé sérii se objeví noví hrdinové

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Marek Daniel a Ivana Uhlířová doplní od 1. září hrdiny seriálu Osada, jehož druhou sérii natočila Česká televize. Děj se bude odehrávat dva roky poté, co diváci skupinu rodin, které se jezdí rekreovat do chatařské osady, opustili. Další ze seriálů, které Česká televize připravila po létě plném repríz do podzimního programu, dnes tvůrci představili novinářům.

Projekce jednoho z dílů druhé řady seriálu České televize Osada. | Video: Deník/Radek Cihla