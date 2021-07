„Připadá mi to hodně symptomatické pro dnešní situaci v naší branži. Ale nejen v ní. Nicméně se z toho vyhrabeme,“ narážel na facebooku Prokop skrze výstřední název podniku na nelehkou situaci hudebníků v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru. „My všichni, kdo do tohoto klubu chodíme, rádi se tam vrátíme,“ napsala tenkrát například Jaroslava Charvátová pod Prokopovým příspěvkem.

Klub sídlil na Václavském náměstí téměř osm let a stal se nedílnou součástí rockové scény v regionu. Jenže od března minulého roku až na několik období, kdy se mohlo na krátkou chvilku otevřít, koncerty ztichly. Toho se využilo k opravám na budově. „Opravovala se tam střecha a majitel si pozval statika. Přišlo se na to, že podlaha a zdi jsou nevyhovující. Rozhodl se tedy jít do větší rekonstrukce a zřejmě s objektem měl posléze jiný záměr, tak jsem po osmi letech dostal výpověď z nájmu a do tří týdnů jsem musel prostory vyklidit,“ říká majitel Prdele Martin Hruška.

To byl prakticky s klubem konec a v ten moment to i vypadalo, že to bude nadobro. Martin Hruška to ale nevzdával a nakonec nové prostory pro svůj klub našel. „Vždy rád říkám, že štěstí a náhoda neexistují, je to vždy o připravenosti na příležitost. Chtěl jsem si dát půl roku, rok pauzu a pomalu hledat nové prostory. Ale sled náhod a doporučení jak od mé přítelkyně, tak přátel a i muzikantů mě dovedly až sem do Hvězdy. A to byla ta příležitost, kterou jsem si nechtěl nechat ujít,“ vypráví.

S příležitostí ale přicházejí i nové výzvy, a to platí dvojnásob, když nucené přerušení podnikání, které ho stálo desítky tisíc na ztraceném zboží a ušlém zisku, jde ruku v ruce s nevyhnutelnými investicemi do nových prostor klubu.

Vysoké investice

„Nebylo to jednoduché, protože investice do nových prostor byly dost vysoké, jak už to u nové provozovny bývá. A ještě nekončí. Pomohl jsem si ale tak, že jsem určité zařízení ze staré Prdele rozprodal, protože jsem si myslel, že je nebudu nějakou dobu potřebovat. Čehož ale teď trochu lituji, protože jsem nepočítal, že otevřu tak rychle. Ale zase jsem neměl prostory, kde bych to na delší dobu uskladnil,“ říká.

Pandemie stále udržuje velmi nejistou půdu pod nohama hostinských a dá se říct, že to platí dvojnásob pro provozovatel hudebních klubů či diskoték. V této souvislosti ale Martin Hruška v nových prostorech vítá především jistější budoucnost. „S rychlým rozhodováním to vzít mi pomohla i skutečnost, že pokud bych zase musel kvůli covidu zavřít, tak tady nebudu muset platit nájem. To je naprosto super,“ oceňuje přístup majitele prostor.

Prdel si tak našla nové prostory pod obchodním domem Hvězda. Vstup do klubu je v průchodu mezi obchodním domem a budovou Penny Marketu, kde se stylově pomalované dveře dají jen těžko přehlédnout. Poté se pokračuje úzkou chodbou dolů po schodech do prostoru klubu. S nadsázkou se dá říct, že tímto přestěhováním Beroun opět získal svoje vlastní malé CBGB (legendární newyorský klub, který hrál v sedmdesátých letech zásadní roli při utváření americké punkové scény - pozn. editora). Nelze si například nevšimnout jisté podoby ikonické úzké chodby s tou v již zaniklém newyorském klubu.

Prdel opět funguje od pátku 18. června a koncerty by měly začít již tento měsíc. „Budeme se snažit jet jako dřív a první koncert by se měl uskutečnit už v druhé polovině července. Ve frontě je na 50 kapel, které čekají, až jim dám termín. Samozřejmě budeme ale dodržovat veškerá vládní omezení, které budou v ten moment platná,“ uzavírá Martin Hruška.