PŘED 10 LETY: Na Hudební mazec do Berouna přijel Marek Ztracený

/FOTOGALERIE/ Ve Společenském domě Plzeňka v Berouně se 4. května roku 2010 uskutečnil sedmý ročník školního festivalu soukromé ZUŠ Dr. Miluše Lidinské s názvem Hudební mazec. Co je to Hudební mazec? Je to festival autorských písniček, které interpretují žáci společně se svými učiteli. Letos jsou kvůli nouzovému stavu školy, a to i ty umělecké, zatím zavřené, připomeňte si tuto milou akci alespoň díky našemu archivu.

Hudební mazec na Plzeňce | Foto: Jiřina Marečková

Svým spolužákům, rodičům a kamarádům z ostatních škol se při festivalu tehdy představili zpěváci, zpěvačky, kapely a tanečníci. Hudební mazec se konal za podpory města Berouna a jako host před deseti lety přijal pozvání zpěvák Marek Ztracený. Na akci se rozdávalo také tehdy aktuální CD žáků a učitelů školy. Hudební mazec je festival, který škola pořádá každoročně od roku 2004. Jeho obsahem jsou především vystoupení žáků hudebního oboru, ale atraktivně ho doplňují i taneční čísla a projekce, na kterých se podílí žáci oboru výtvarného. Vojtěch Plecitý

Autor: Redakce