/VIDEO/ V historii se uskuteční již 55. ročník – a potřinácté se účastníci sejdou v Lesním divadle v Řevnicích. Nejen skalní příznivci folkové a country muziky asi mají jasno: řeč je o festivalu Porta. Začíná v pátek večer – a pak se koná po celý víkend. A to, že se bude letos hrát a zpívat v rámci soutěžní přehlídky, je v nejisté době koronavirových opatření vlastně malý zázrak.

Porta 2019. | Foto: archiv festivalu Porta

Naznačují to alespoň slova člena organizačního týmu Jiřího Vondráčka: „Riskli jsme to a pustili se do dalšího ročníku soutěže, kdy jsme neměli jistotu, jak proběhnou oblastní kola a jestli se i v posunutém termínu nedostaneme do situace, kdy budeme muset oznámit, že se festival nekoná…“