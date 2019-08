Máte pozvání na kávu; a ne ledajaké, ale přímo s kastelánem hradu Karlštejn. Lukáš Kunst tak zájemce bere na prohlídku celého hradního areálu. Osobně vám tak představí jeden ze symbolů české státnosti. Hrad císaře Karla IV. ale prozkoumáte z jiného úhlu pohledu, než by to bylo možné na klasické prohlídce.

Hrad Karlštejn | Foto: Deník / Romana Šimková

Zájemci se tak dozví více nejen o historii hradu, uvidí i soukromé a reprezentační prostory, včetně posvátných míst. Lidé se tak budou moci podívat do kaple svatého Kříže včetně presbyteria. Pokud ale někoho zajímají i jiné oblasti hradu, než přímo samotné prostory, bude se na ně moc kastelána zeptat: třeba jak to je s návštěvnickým provozem, proč jsou některá místa nepřístupná, řeč může přijít i na stavební úpravy. A to jak ty v minulosti, tak třeba i aktuální obnovu hradu.